Niğde'de arazide erkek cesedi bulundu
Niğde'de Fertek Mahallesi Taşkesen mevkisinde arazide hareketsiz yatan bir kişi bulundu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kişinin öldüğünü tespit etti. Ceset otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Niğde'de arazide erkek cesedi bulundu.
Merkez Fertek Mahallesi Taşkesen mevkisinde arazide bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İİhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Yaşar K. (70) olduğu tespit edilen kişinin öldüğünü belirledi.
Yaşar K'nin cesedi, incelemenin ardından otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.