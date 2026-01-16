Haberler

Evde çıkan yangın, hasara neden oldu

Evde çıkan yangın, hasara neden oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde'deki bir apartmanın 3. katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle evde hasar oluştu, çıkış sebebi araştırılıyor.

NİĞDE'de bir apartman 3'üncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Yangın, akşam saatlerinde merkeze bağlı Dr. Sami Yağız Caddesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıktı. Evden yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartman sakinlerinin tahliye ettiği binaya giren ekipler, yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü. Yangın nedeniyle evde hasar oluştu. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye ordusu, Deyr Hafir'de operasyon düzenledi, YPG geri çekildi

Ordu operasyon düzenledi, YPG kısa sürede pes etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eliyle domuz yakalayan vatandaşa ceza

Eliyle domuz yakalama görüntüsü pahalıya patladı
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor
Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu

Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu
Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin

Gördüklerine isyan etti: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin
Eliyle domuz yakalayan vatandaşa ceza

Eliyle domuz yakalama görüntüsü pahalıya patladı
İstanbul'da harita yeniden çizilecek! O bölgede dev bir kent kuruluyor

İstanbul'da harita yeniden çizilecek! O bölgede dev bir kent kuruluyor
Trump: İran'ın tüm idamları durdurmasına saygı duyuyorum

İran idamları durdurdu, Trump'tan açıklama geldi