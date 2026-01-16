Evde çıkan yangın, hasara neden oldu

NİĞDE'de bir apartman 3'üncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Yangın, akşam saatlerinde merkeze bağlı Dr. Sami Yağız Caddesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıktı. Evden yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartman sakinlerinin tahliye ettiği binaya giren ekipler, yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü. Yangın nedeniyle evde hasar oluştu. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.