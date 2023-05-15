Niğde'de AK Parti, CHP ve MHP'ye 1'er vekillik düştü

NİĞDE'de 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde resmi olmayan kesin sonuçlara göre AK Parti, CHP ve MHP, 1'er milletvekili çıkardı.

NİĞDE'de 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde resmi olmayan kesin sonuçlara göre Ak Parti, CHP ve Mhp, 1'er milletvekili çıkardı.

263 bin 702 seçmenden 233 bin 480'nin oy kullandığı Niğde'de İl Seçim Kurulu'ndan alınan resmi olmayan kesin sonuçlara göre Ak Parti'den Cevahir Uzkurt, CHP'den Ömer Fethi Gürer, Mhp'den ise Cumali İnce milletvekilliğine seçildi.

Vekil sayısını koruyan CHP'nin 2018'de 20,21 olan oy oranı ise yüzde 24,18'e yükseldi. Kentte 1 vekil çıkartan MHP ise 2018'de yüzde 20,75 olan oy oranını, bu dönem 22,49'a çıkardı.