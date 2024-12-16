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Niğde'de Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Toplantısı Yapıldı

Niğde'de Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Toplantısı Yapıldı
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Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ailenin toplumsal hayattaki önemi vurgulandı ve aile yapısının güçlendirilmesine yönelik hedefler belirlendi.

Niğde'de Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Cahit Çelik başkanlığında yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Cahit Çelik, Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, ailenin toplumsal hayattaki önemine dikkati çekti.

Ailenin, Türk toplumunun temeli olduğunu ve sağlıklı bir geleceğin inşasında kilit bir rol oynadığını belirten Çelik, "Dinamik nüfus yapımızı muhafaza etmek, aile kurumunu tehdit eden zararlı akımlarla mücadele etmek ve aile bireylerinin refahını artırmak öncelikli hedeflerimizdir. Tüm kamu kurumlarımızla iş birliği içerisinde hareket ederek, aile yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sağlıklı bir toplum inşa etmek için aileleri desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Niğde Belediye Başkan Vekili Ali İlker Atabay, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hilal Ünal, Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, Milli Eğitim Müdürü Vekili Ahmet Şenel, İl Sağlık Müdürü Dr. Bahadır İnan ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Kürşad Gün - Güncel
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