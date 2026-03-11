Niğde'de yakınlarının haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu
Niğde'nin Fertek Mahallesi'nde yakınlarından haber alamayan 76 yaşındaki N.B, evinde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, N.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Niğde'de yakınlarının kendisinden bir süredir haber alamadığı 76 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Fertek Mahallesi Tepe Bağları mevkisinde bir evde yaşayan N.B'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, ikametteki kontrollerinde hareketsiz halde bulunan N.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından N.B'nin cenazesi otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan