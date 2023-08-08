Niğde'de 72 Kilo 500 Gram Esrar Ele Geçirildi

Niğde'de yapılan operasyonda, bir tırda paketler halinde 72 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Niğde'de bir tırda 72 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde- Adana kara yolunda şüphe üzerine yabancı plakalı bir tırı durdurdu.

Ekiplerin araçta yaptığı aramada, paketler halinde 72 kilo 500 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.