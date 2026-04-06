Haberler

Niğde'de Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde Baro Başkanı Emin Alper Öztürk, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla düzenlenen törende avukatların hukukun üstünlüğü için taşıdığı önemi vurguladı. Törende, adaletin sağlanmasında bağımsız savunma makamının rolü konuşuldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Niğde Baro Başkanı Emin Alper Öztürk'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Öztürk, avukatların adalet arayışının rehberi ve hukukun üstünlüğü mücadelesinin öncüsü olduğunu söyledi.

Bağımsız ve güçlü savunma makamının hukuk devletinin temel güvencelerinden biri olduğunu belirten Öztürk, avukatın bireyin haklarını temsil ederken demokratik toplum düzeninin korunması için kurucu bir rol üstlendiğini ifade etti.

Öztürk, güçlü bir savunma olmadan adil yargılanma hakkının etkin şekilde kullanılabilmesinin mümkün olmadığını aktardı.

Hukuk fakültelerinin kontenjanlarının düşürüldüğünü anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Aradan geçen yıllar içerisinde bu kapsamda hukuk fakültelerinde ikinci öğretimin kapatılması, adalet meslek yüksekokullarından dikey geçişin engellenmesi, üniversiteye girişte uygulanan başarı puanı sıralamasının kısmen yükseltilmesi ve kontenjanların bir nebze azaltılmasına dönük çalışmalar umut vericidir. Hukukun, adaletin ve yargının gücü yalnızca kanunlarla veya kurumlarla ölçülme, hukukun gücü en zorlu anlarda bile yurtta ve cihanda hukukun üstünlüğünü savunabilme cesaretine dayanır. Bu sebeple hukuk devletimizin temel taşı savunma hakkı gibi kutsal bir sorumluluğu büyük bir liyakatle ve kararlıkla omuzlayan siz değerli avukatlarımızın varlığıyla gurur duyuyoruz. Üstlendiğimiz görevler ve taşıdığımız unvanlar geçici, kurumlarımız ve mesleğimizin onuruysa bakidir. Bizlere düşen temel sorumluluk bu kürsülerde kalıcı olanın yalnızca hizmet etmek ve meslek onuru olduğunu unutmamaktır. Yolunuzun her daim adaletle, kaleminizinse hakikatle kesiştiği başarı dolu nice yıllara. 5 Nisan Avukatlar Günü'müz kutlu olsun."

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var

İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti

MHP'de İstanbul depremi! İl ve ilçe teşkilatları komple feshedildi

Kılıçdaroğlu iddiası: Mutlak butlan çıkarsa yerel seçimlerin iptalini isteyecek

Ankara kulislerini sarsan iddia: Yerel seçimlerin iptalini isteyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu tarihe dikkat! Kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor

Bu tarihe dikkat! Kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı yarın başlıyor

Herkes ekran başına! Yarın gece ortalık yanacak

19 yaşında ilk maçına çıktı, kahraman gibi karşılandı

Her erkeğin hayalini yaşadı!

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
Bu tarihe dikkat! Kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor

Bu tarihe dikkat! Kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor
Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek! İşte kar yağışı beklenen illerimiz

Bu illerde yaşayanlar dikkat: Kar fena bastıracak
Depremde kuruyan su kaynağı yeniden akmaya başladı

Depremde kurumuştu! Yeniden çağlamaya başladı