Niğde'de 3 uyuşturucu firarisi yakalandı

Niğde'de haklarında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, haklarında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 5 yıl, 4 yıl 2 ay ve 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA