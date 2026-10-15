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Niğde'de 256 okul servis sürücüsü ve rehber personel trafik eğitiminden geçirildi

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Niğde'de 256 okul servis sürücüsü ve rehber personel trafik eğitiminden geçirildi
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Niğde Valiliği açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri İnci Kadıoğlu Toplantı Salonu'nda 256 okul servis sürücüsü ve rehber personele trafik eğitimi düzenledi. Eğitimin ardından katılımcılara trafik kurallarına ilişkin broşürler dağıtıldı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, servis şoförleri ve rehber personele trafik bilgilendirme çalışması yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekiplerince İnci Kadıoğlu Toplantı Salonu'nda 256 okul servis sürücüsü ve rehber personele yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

Eğitimlerin ardından katılımcılara trafik kurallarına ilişkin bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Kaynak: AA
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