Niğde'de 256 okul servis sürücüsü ve rehber personel trafik eğitiminden geçirildi

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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, servis şoförleri ve rehber personele trafik bilgilendirme çalışması yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekiplerince İnci Kadıoğlu Toplantı Salonu'nda 256 okul servis sürücüsü ve rehber personele yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

Eğitimlerin ardından katılımcılara trafik kurallarına ilişkin bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Kaynak: AA