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Niğde'de 23 Nisan Coşkusu: Çocuklar Eğlencenin Tadını Çıkarıyor

Niğde'de 23 Nisan Coşkusu: Çocuklar Eğlencenin Tadını Çıkarıyor
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Niğde'nin Bor ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle parklar çocuklarla dolup taştı. Aileler, bayramın coşkusunu paylaşarak çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Niğde'nin Bor ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar parklara akın etti.

Günün erken saatlerinden itibaren ilçedeki oyun parkları, mesire alanları ve lunaparklar, çocuk sesleriyle şenlendi.

Bayrama özel çeşitli etkinliklerin düzenlendiği alanlarda, çocuklar gönüllerince eğlendi.

Aileler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemine uygun şekilde kutlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Sefa Karcı - Güncel
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