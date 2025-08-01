Niğde'de 20 Firari Hükümlü Yakalandı

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Niğde'de son bir haftada yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 20 firari yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında arama kararı bulunan 16 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Niğde'de haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 20 firari yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Niğde'de son bir haftada İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çeşitli suçlardan arananların yakalanması için çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında çeşitli sürelerde hapis cezası bulunan 20 firari yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan çalışmalar kapsamında haklarında aramaları bulunan 16 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hamza Tav - Güncel
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