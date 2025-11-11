Niğde'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği Düzenlendi
Niğde'nin Bor ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 200 fidan toprakla buluşturuldu. Etkinliğe kamu görevlileri, sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Niğde'nin Bor ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Katılımcılar, sahada 200 fidanı toprakla buluşturdu, can suyu verdi.
Etkinliğe, Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, Belediye Başkanı Serkan Baran, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Sefa Karcı - Güncel