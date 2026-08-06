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Niğde Belediyesispor'da 11 Ayrılık

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Nesine 3. Lig takımı Niğde Belediyesispor, yeni sezon yapılanması kapsamında 11 futbolcusuyla karşılıklı olarak sözleşmesini feshetti. Kulüp, futbolculara teşekkür ederken yeni transferlerin imza töreniyle duyurulacağını açıkladı.

Nesine 3. Lig ekiplerinden Niğde Belediyesispor, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında 11 futbolcuyla yollarını ayırdığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonunda takımın formasını giyen Emirhan Özkan, Muhammet Yılmaz, Bilal Güven, Salih Şenbaş, Salih Demircan, Murat Köleoğlu, Hamza Selen, Yasin Çolak, Caner Taşkıran, Barış Şen ve Talha Koray İkier ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Kulübe verdikleri emek ve katkılardan dolayı futbolculara teşekkür edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her bir futbolcumuza bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Öte yandan yeni sezon kadro yapılanmamız doğrultusunda anlaşmaya vardığımız yeni transferlerimiz önümüzdeki günlerde basına açık olarak düzenlenecek toplu imza töreniyle kamuoyuna duyurulacaktır."

Kaynak: AA
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