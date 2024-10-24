Üye Girişi
Haberler

Niğde Belediyesi'nden Meme Kanseri Farkındalık Eğitimi

Niğde Belediyesi'nden Meme Kanseri Farkındalık Eğitimi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Belediyesi, 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' çerçevesinde kadın personeline yönelik eğitim düzenledi. Eğitimde meme kanserinin nedenleri, belirtileri ve erken teşhisin önemi vurgulandı.

Niğde Belediyesi, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında kadın personele eğitim düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kadın ve Aile Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Gökçe Aslan Tekten, Belediye Meclis Salonu'ndaki eğitimde, meme kanserinin nedenleri, belirtileri, tedavi yöntemleri ve erken teşhisin önemine dair sunum yaptı.

Tekten, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu belirterek, meme kanserinin teşhis ve tedavisinin diğer pek çok kanser türlerine göre daha kolay yapıldığını vurgulayarak, tedavide erken tanının önemine dikkati çekti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, belediye personeline ve vatandaşlara yönelik farkındalık eğitimleri düzenlemeye devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Kürşad Gün - Güncel

Niğde Belediyesi Yerel Yönetim Meme Kanseri Sağlık Güncel Kadın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam İstanbul Atatürk Havalimanı'nda güvenlik toplantısı yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döner dönmez harekete geçiyor

 TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin isimleri ve örgütleri belli oldu

 TUSAŞ şehitlerine gözyaşları ile veda

TUSAŞ şehitlerine acı veda
Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır

DEM Parti'den "Öcalan hazır" mesajı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canan Cerit kimdir? Canan Cerit öldü mü? Canan Cerit'i kim neden öldürdü (YALOVA)? Siyah Kalp CANLI izle! 24 Ekim Perşembe Siyah Kalp 7. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? Mourinho'nun tazminatı Fenerbahçe'de ne kadar? Serkan Nazlier kimdir? Terörist Serkan Nazlier (Sefkan Amed) öldü mü? Saatler geri alınacak mı? Türkiye kış saati uygulaması ne zaman? Perşembe hangi diziler var? 24 Ekim Perşembe TV'de bu akşamki diziler CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 24 Ekim günün maçları nereden izlenir? Albert Riera kimdir? Albert Riera ne dedi? Celje teknik direktörü Albert Riera Galatasaray'da oynadı mı? Celje hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? BRICS ortak para birimi nedir? Hindistan Türkiye'yi neden kabul etmedi, neden reddetti (BRİCS)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.