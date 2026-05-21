Niğde Belediyesi kurban kesim noktalarını belirledi

Niğde Belediyesi, Kurban Hizmetleri Komisyonu kararları doğrultusunda belirlenen alanlar dışında kurban kesenler hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, halk sağlığı ve çevre temizliği için vatandaşları belirlenen yerlere yönlendirdi.

Belediyeden yapılan açılmaya göre, Kurban Hizmetleri Komisyonu kararları doğrultusunda, Niğde Belediyesi Yeni Mezbahanesi, Efendibey, Özbelde, Selçuk ve İlhanlı mahallelerindeki pazar yerleri, Yeşilburç yolu üzeri kapalı pazar yeri ve Afife Hanım Camisi yanı olarak belirlenen alanlar dışında kesim yapanlar hakkında yasal işlem başlatılacak.

Halk sağlığını ve çevre temizliğini korumak amacıyla cadde, sokak, park, meydan ve bahçe gibi umuma açık alanlarda kurban kesimine izin verilmeyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, vatandaşların Kurban Bayramı'nı sorunsuz ve huzur içinde geçirmesi için belediye ekiplerinin teyakkuzda olduğunu belirtti.

Özdemir, "Kıymetli hemşehrilerimizin kurban ibadetlerini en iyi şartlarda, sağlık ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde yerine getirebilmesi için belirlediğimiz alanlarda gerekli tüm fiziki şartları sağladık. Kurban kesimi sürecinde çevre temizliğine ve belirlenen kurallara göstereceğiniz hassasiyet hem halk sağlığı hem de şehrimizin düzeni açısından büyük önem taşıyor. Alınan tedbirlere uyarak bayramı daha huzurlu geçirmemize katkı sunan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
