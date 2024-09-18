Üye Girişi
Haberler

Niğde Belediyesi Atatürk Kent Ormanı'nda Aydınlatma Sistemini Yeniledi

Niğde Belediyesi Atatürk Kent Ormanı'nda Aydınlatma Sistemini Yeniledi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Belediyesi, Atatürk Kent Ormanı'ndaki aydınlatma sistemini yenileyerek 95 yeni aydınlatma direği dikti ve 199 projektör montajı gerçekleştirdi. Başkan Emrah Özdemir, mesire alanlarını modernleştirerek vatandaşların daha iyi bir dinlenme alanına kavuştuğunu belirtti.

Niğde Belediyesi, kentin en büyük mesire alanlarından biri olan Atatürk Kent Ormanı'ndaki aydınlatma sistemini yeniledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri vatandaşların yoğun olarak kullandığı mesire alanında 2 bin 700 metre kazı yaparak 95 aydınlatma direği dikti.

Ayrıca 185'i 60, 14'ü 200 watt olmak üzere 199 projektör taktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kente yeni dinlenme parkları ve mesire alanları kazandırdıkları gibi var olan mesire alanlarının alt ve üstyapılarında yenileme çalışmalarını yaptıklarını belirterek, "Ekiplerimiz, kentimizin en büyük dinlenme alanları arasında yer alan Kent Ormanı'nı da adeta baştan sona yeniledi ve daha modern bir görünüme kavuşturdu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kürşad Gün - Güncel

Niğde Belediyesi Niğde Belediyesi Yerel Haberler Emrah Özdemir Belediye Güncel Çevre Emlak Yaşam

İsrail'den 2. siber saldırı! Lübnan'da iletişim cihazları bir kez daha patlatıldı

Lübnan'da iletişim cihazları bir kez daha patlatıldı

 Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek

Dev derbinin hakemi belli oldu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur

Erdoğan ilk 4 maddeyle ilgili tartışmalara noktayı koydu
Narin'in boyun bölgesinde kanama vardı! İşte 'Histopatoloji' raporunun ayrıntıları

Patolojiden sonuçlar geldi! Narin'le ilgili kahreden bir rapor daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İZSU İzmir su kesintisi! 18-19 Eylül Bornova, Ödemiş, Aliağa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Düello kim kazandı? 18 Eylül Çarşamba Bugün MasterChef MAKARNA düellosunu Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 18 Eylül Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nurdağı, İslahiye 18-19 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Dilan Çıtak uçakta neden kavga etti, polise ne dedi? Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 27. Bölüm CANLI izleme linki! Adana ASKİ su kesintisi! 18-19 Eylül Seyhan, Karataş, Karaisalı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 18-19 Eylül Selçuklu, Ereğli, Sarayönü su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 18-19 Eylül Mamak, Altındağ, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Fetullah Gülen'in son hali nasıl, hasta mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });