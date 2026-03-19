Haberler

Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Ramazan Bayramı mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Özdemir, mesajında, tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti.

Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çeken Özdemir, tüm dünyada barış ve adalet temennisinde bulundu.

Özdemir, Ramazan Bayramı'na kavuşmanın sevinci içerisinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu bayrama, bilhassa Gazze'de aylardır devam eden insanlık dramının ve zulmün gölgesinde buruk bir şekilde giriyoruz. Yüreklerimizi dağlayan acıların ve dökülen masum kanlarının son bulması, Gazze'deki mazlum kardeşlerimizin ve tüm İslam coğrafyasının bir an evvel huzur, güven ve özgürlüğe kavuşması en büyük duamızdır. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı gözetmeyi, çocuklarımıza bu coşkuyu doyasıya yaşatmayı ihmal etmemeliyiz. Kıymetli Niğdeli hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, sağlık ve afiyet içinde nice bayramlara kavuşmayı diliyorum."

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

