Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Kurban Bayramı Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Kurban Bayramı Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramın barış ve kardeşlik getirmesini diledi ve dünya genelindeki savaşlara dikkat çekti.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, bayramın tüm dünyaya ve İslam alemine barış, huzur ve kardeşlik getirmesini diledi.

Bayramların, insanlar arasında sevgi, dayanışma ve dostluk bağlarını güçlendiren, dargınlıkları ortadan kaldıran, yardımlaşma ve paylaşma ruhunun en üst seviyeye çıkaran özel günler olduğunu vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde süregelen savaşlara da dikkat çekmek istiyorum, özellikle Filistin'deki durumu üzülerek izliyoruz. Gazze'de her gün masum insanlar hayatını kaybediyor. Kurban Bayramı, tüm dünyadaki çatışmaların son bulmasına, barış ve kardeşliğin hakim olmasına vesile olsun. Bu bayram, paylaşma ve yardımlaşma anlamında bizlere büyük bir fırsat sunuyor. Hayır işlemek ve başkalarına yardımcı olmak, Yüce Allah'ın rızasına ulaşmak için en güzel vesilelerdir."

Kaynak: AA / Kürşad Gün - Güncel
19 bin 800 mahkumun tahliyesi için gözler Resmi Gazete'de

Binlerce mahkumun tahliyesi ne zaman başlayacak? Gözler bu adımda
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
Trump malikanesinde alarm! İçeri girerken Gizli Servis'e yakalandı

Trump'ın malikanesinde gece yarısı paniği! Hedefinde torunu varmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı

İsrail "Bu bir ilk" deyip yanı başımızdaki ülkeye bomba yağdırdı
Dursun Özbek'ten Osimhen müjdesi

Dursun Özbek'ten Osimhen müjdesi
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu

Pazarın gözdesi oldu! Her gören telefona sarıldı
Ünlü Şarkıcı Jessie J meme kanserine yakalandı

Ameliyat öncesi son konser! Ünlü isimden yürek burkan açıklama
CHP'li Hakan Bahçetepe tutuklandı, Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçebilir

Başkan tutuklandı, ilçenin yönetimi rakip partiye geçiyor
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı

Harbiye sahnesine uçarak geldi, 9 kiloluk elbisesiyle olay oldu
Sokak köpekleri parkta oynayan küçük çocuğa saldırdı

Köpeklerin elinde can çekişti, arkadaşları da vahşete şahit oldu
Acun Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şampiyonluk için verdiği tavsiyeyi açıkladı

Acun, Erdoğan'ın şampiyonluk için verdiği tavsiyeyi açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.