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Madeni Yağ Yüklü TIR Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Madeni Yağ Yüklü TIR Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Nevşehir'de Niğde-Ankara Otoyolu'nda madeni yağ yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu çıkan yangında sürücü Burak Karagöz (30) hayatını kaybetti. Kaza, Acıgöl ilçesi Kurugöl mevkiinde meydana geldi; ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken soruşturma başlatıldı.

NEVŞEHİR'de Niğde- Ankara Otoyolu üzerinde madeni yağ yüklü TIR'ın devrilerek yandığı kazada sürücü Burak Karagöz (30), hayatını kaybetti.

Kaza, 13.30 sıralarında Acıgöl ilçesi Kurugöl mevki üzerindeki Ankara- Niğde Otoyolu'nda meydana geldi. Burak Karagöz yönetimindeki 14 KL 531 plakalı madeni yağ yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazanın etkisiyle yağ yüklü TIR'da yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Karagöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahalede bulundu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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