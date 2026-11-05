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Niğde Adliyesi'ndeki kan bağışı kampanyasına Başsavcı Tuncay da katıldı

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Niğde Adliyesi'ndeki kan bağışı kampanyasına Başsavcı Tuncay da katıldı
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Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı ile Türk Kızılay, adliyedeki kan bağışı kampanyasını birlikte düzenledi. Başsavcı Aydın Tuncay da kampanyada kan bağışında bulundu; Kızılay Niğde Şubesi Tuncay'a teşekkür plaketi takdim etti.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı ve Türk Kızılay, adliyede kan bağışı kampanyası düzenledi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Tuncay, adliye binasındaki Avukat Bekleme Salonu'nda düzenlenen kampanya kapsamında kan bağışında bulundu.

Tuncay, kampanyanın düzenlenmesinde emeği geçen Türk Kızılay yetkililerine, bağışta bulunan yargı mensuplarına, avukatlara ve adliye personeline teşekkür etti.

Türk Kızılay Niğde Şubesi tarafından, desteği dolayısıyla Başsavcı Tuncay'a teşekkür plaketi takdim edildi.

Kan bağışına sürekli ihtiyaç olduğuna dikkat çekilen etkinlikte, gönüllü bağışlarla ihtiyaç sahiplerine destek olunması ve hayat kurtarılmasına katkı sağlanması amaçlandı.

Kaynak: AA
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