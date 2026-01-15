Niğde Adalet Komisyonu Başkanı Ünlü, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Niğde Adalet Komisyonu Başkanı Bayram Ünlü, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başkan Ünlü, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" ve "Portre"de Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğraflarını seçen Ünlü, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" karesine oy verdi.

Ünlü, "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Mustafa Kılıç'ın "Sürü", "Günlük Hayat"ta ise Gerald Anderson'un "Her Şeye Rağmen" karelerini oyladı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.