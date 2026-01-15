Haberler

Niğde Adalet Komisyonu Başkanı Ünlü, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Niğde Adalet Komisyonu Başkanı Bayram Ünlü, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Ünlü, 2025 yılına damga vuran fotoğrafları incelediği oylamada, çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
