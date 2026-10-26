NİĞ-KAMP-DER üyeleri Adana Pozantı'da Belemedik Tabiat Parkı'nda sonbahar kampı yaptı

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Niğde Kamp ve Karavan Derneği (NİĞ-KAMP-DER) üyeleri, Adana'nın Pozantı ilçesindeki Belemedik Tabiat Parkı'nda sonbahar kampı yaptı.

Dernek üyeleri, karavan ve çadırlarıyla katıldıkları kampta doğa yürüyüşleri gerçekleştirerek çeşitli etkinliklere katıldı.

NİĞ-KAMP-DER Başkanı Yavuz Şekerci, AA muhabirine, etkinliğin çocuklarla birlikte keyifli geçtiğini söyledi.

Şekerci, "Doğada çocuklarımızla çok güzel bir etkinlik geçirdik. Doğa yürüyüşlerimiz oldu. Yaz kampından sonra kış kampına geçiyoruz. Bu, yaza veda kampımızdı bundan sonraki aktivitelerimiz kış kampları olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA