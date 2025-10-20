Haberler

Nicolas Sarkozy Yarın Cezaevine Girecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yolsuzluk ve suç örgütü kurmaktan mahkum olduğu Libya davası nedeniyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sarkozy, yarın Paris'teki La Sante Cezaevi'ne girecek.

Fransa'da yolsuzluk dahil dört faklı suçtan yargılandığı "Libya davası"nda suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum edilen eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy yarın cezaevine girecek.

Ulusal basında yer alan haberlerde 13 Ekim'de Ulusal Mali Savcılık Ofisi'ne (PNF) giderek hapsedileceği cezaevi ve tarihe ilişkin ayrıntıları öğrenen Sarkozy'nin yarın yerel saatle 09.30'da başkent Paris'teki La Sante Cezaevi'ne gireceği belirtildi.

Cezaevi yönetimi tarafından güvenliği için tek kişilik bir hücreye alınmasına karar verilen Sarkozy, Le Figaro ve La Tribune Dimanche'a yaptığı açıklamada, mahkumiyet şartları için hiçbir talepte bulunmadığını belirtti.

Sarkozy 11 metrekarelik pencereli bir hücrede tutulacak.

BFMTV ve Le Figaro'nun Cumhurbaşkanlığına yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tutukluluğunun başlamasından 4 gün önce 17 Ekim'de Elysee Sarayı'nda Sarkozy ile bir araya geldi. İkilinin görüşmesinin detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Sarkozy 5 yıl hapse mahkum edilmişti

Paris Ceza Mahkemesi 25 Eylül'de "kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme, pasif yolsuzluk, yasa dışı kampanya finansmanı ve suç işlemek amacıyla suç örgütü kurma" suçlarından yargılandığı Libya davasında Sarkozy hakkında kararını vermişti.

Sarkozy'nin pasif yolsuzluk, kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme ve yasa dışı kampanya finansmanı suçlarını işlemediğine hükmeden mahkeme, eski Cumhurbaşkanı'nı suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum etmişti.

Sarkozy karara itiraz etse de, mahkeme kararının niteliği gereği temyiz süreci sonuçlanmadan hapse girmesi kesinleşmişti.

Fransa'da 2007-2012 yıllarında Cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin, "2007'de cumhurbaşkanı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı" ileri sürülmüştü. İddiaların ardından 2013'te olayla ilgili soruşturma açılmış ve kamuoyunda "Libya davası" olarak adlandırılan yargı süreci başlamıştı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası 8 Aralık'a ertelendi

İmamoğlu'nun olaylı diploma davasında yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Protesto sırasında arbede yaşandı

Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Okul önünde büyük arbede yaşandı
Hatay'da sel! Engelli kadın tekerlekli sandalyesiyle suya kapıldı

Görüntü Türkiye'den! Alt geçitte can pazarı
Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler'i maç sonunda şaşkına çeviren istek

Neye uğradığını şaşırdı! Arda'yı şoke eden istek
Fatih Ürek ile ilgili zayıflama iğnesi iddiasına yalanlama

Günlerdir konuşuluyor! Fatih Ürek'le ilgili korkutan iddiaya yanıt var
Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Protesto sırasında arbede yaşandı

Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Okul önünde büyük arbede yaşandı
Hollywood yıldızı İstanbul'da! Yüzünü gizleyerek otele girdi

Ünlü oyuncu Sarıyer'de! Yüzünü gizleyerek otele girdi
Rojin Kabaiş'e ağır küfürler eden şüpheli tutuklandı

Rojin Kabaiş'e ettiği ağır küfürlerin bedeli ödetiliyor
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Hasan Yalnızoğlu'nu unutmadı! Acun Ilıcalı'dan duygulandıran vefa

Yıllar sonra ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'dan herkesi duygulandıran vefa
Fenerbahçe'de oynamış Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı

Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı
3 kişinin peş peşe öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı? Yeni ayrıntılar

3 kişinin öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı? Yeni detaylar
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.