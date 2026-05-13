Haberler

Fransa'da "Libya davası"nda eski Cumhurbaşkanı Sarkozy hakkında 7 yıl hapis talebi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'da savcılık, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında Libya davası kapsamında yolsuzluk, suç örgütü kurmak ve yasa dışı seçim kampanyası finansmanı sağlamak suçlarından 7 yıl hapis ve 300 bin avro para cezası talep etti. Sarkozy'nin avukatı, müvekkilinin masum olduğunu savundu.

Fransa'da savcılık, "Libya davası" kapsamında eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında "yolsuzluk, suç örgütü kurmak ve yasa dışı seçim kampanyası finansmanı sağlamak" suçlarından 7 yıl hapis ve 300 bin avro para cezasının yanı sıra 5 yıl siyasetten men talep etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Sarkozy'nin Paris Temyiz Mahkemesinde yargılandığı Libya davasında yeni gelişme yaşandı.

Savcı Rodolphe Juy-Birmann, duruşmada yaptığı konuşmada, Sarkozy hakkında "yolsuzluk, suç örgütü kurmak ve yasa dışı seçim kampanyası finansmanı sağlamak" suçlarından 7 yıl hapis ve 300 bin avro (yaklaşık 15 milyon 975 bin Türk lirası) para cezasının yanı sıra 5 yıl siyasetten men talep etti.

Juy-Birmann, Sarkozy'nin eylemlerinin ağırlığına göre cezalandırılması ve kendisine diğer sanıklar gibi davranılması gerektiğini vurgulayarak, eski Fransa Cumhurbaşkanı'nın bir suç örgütünün başında olduğunu belirtti.

Sarkozy'ye yakın isimlerden Claude Gueant hakkında 6 yıl hapis, eski Cumhurbaşkanı'na yakın bir diğer isim olan Brice Hortefeux hakkında 2 yıl tecilli olmak üzere 4 yıl hapis cezası istendi.

Savcılık, Fransa ve Libya arasında iki yolsuzluk ağının başında olmakla suçlanan Bechir Saleh ve Alexandre Djouhri hakkında 6 yıl hapis ve 4 milyon avro para cezası verilmesini talep etti.

"Sarkozy'nin tamamen masum olduğunu ortaya çıkaracağız"

Sarkozy'nin avukatı Christophe Ingrain, duruşmanın ardından basına yaptığı açıklamada, "Savunmalarımızda Nicolas Sarkozy'nin tamamen masum olduğunu ortaya çıkaracağız." ifadesini kullandı.

Ingrain, Sarkozy'nin seçim kampanyasında Libya'dan bir finansman sağlanmadığını, müvekkilinin Libya sayesinde zenginleşmediğini ve seçiminde usulsüzlük olmadığını savunarak, "Nicolas Sarkozy, masum." dedi.

Libya davası kapsamındaki temyiz duruşmaları, 15 Mart'ta Paris Temyiz Mahkemesinde başlamıştı.

İki hafta sonra sona ermesi beklenen davayla ilgili karar, 30 Kasım'da açıklanacak.

Süreç

Fransa'da 2007-2012 döneminde cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin, "2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı" ileri sürülmüştü.

İddiaların ardından 2013'te olayla ilgili soruşturma açılmış ve kamuoyunda "Libya davası" olarak adlandırılan yargı süreci başlamıştı.

Paris Ceza Mahkemesi, 25 Eylül 2025'te görülen Libya davasında, Sarkozy'nin "pasif yolsuzluk, kamu fonlarını zimmete geçirmeyi gizleme ve yasa dışı kampanya finansmanı" suçlarından beraatine, ancak "suç örgütü kurmak" suçundan ise 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

Sarkozy karara itiraz etse de mahkeme kararının niteliği gereği temyiz süreci sonuçlanmadan hapse girmesi kesinleşmişti.

Fransa'da 21 Ekim 2025'te cezaevine giren eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin serbest bırakılması için aynı gün başvuru yapılmıştı.

Sarkozy, cezaevinde yaklaşık 20 gün geçirdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
Trump ve Şi’den piyasaları sarsacak 30 milyar dolarlık hamle

2 liderden piyasaları sarsacak hamle
Çin, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun ismini değiştirerek yaptırımı kaldırdı

Yasaklı bakan heyete nasıl girdi: Pekin'den akıl dolu harf oyunu
Şanlıurfa ve Samsun'daki sel felaketi sonrası Bakanlıktan dev hamle

Selin vurduğu 2 şehrimiz için dev hamle! Bakanlık rakamı duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burcu Köksal'ı bilen Savcı Sayan'dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar

Burcu Köksal'ı bilen Savcı Sayan'dan bomba bir iddia daha

Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur

Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur
Alperen Ocakları Başkanı'ndan Ahmet Türk'e: Seni en son ciddiye aldığımızda Samsun’dan zor kaçmıştın

Ahmet Türk'e 16 yıl önceki olayı hatırlattı: Kendini ciddiye aldırma
Cezaevinden çıktı, intikam için kapıya dayandı: Vurduğu husumetlisinin başında polisi bekledi

Yapacağını yaptı, dakikalarca başında polisi bekledi!

Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Fatih Terim'in müzesi yapılıyor

MHP lideri Devlet Bahçeli istedi, belediye başkanı harekete geçti
Türkiye'de en çok sipariş edilen 10 ürün! Bir numara tüm zamanların favorisi

Türkiye'de en çok sipariş edilen 10 ürün! Bir numara tüm zamanların favorisi
'Fısfıs İsmail' oyuncu Alp Balkan'ın cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı: Keşke tanımasaydım

"Fısfıs İsmail" yakın dostunun cenaze töreninde: Keşke tanımasaydım