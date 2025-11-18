Haberler

Nicolas Cage 'Oğul' Filminde Hz. Yusuf'u Canlandırıyor

Güncelleme:
Hollywood'un ünlü oyuncusu Nicolas Cage, 21 Kasım'da vizyona girecek olan 'Oğul' filminde Hz. Yusuf karakterine hayat veriyor. Film, korku-gerilim türü ile maneviyat ve aile temalarını bir araya getiriyor.

Hollywood'un usta oyuncusu Nicolas Cage, "Oğul" filminde Hz. Yusuf (Joseph) karakterini canlandırdı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre sanatçı, korku-gerilim türünün bir örneği olan yapımda, alışılmışın dışında bir rolle beyaz perdede izleyicisiyle buluşacak.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Lotfy Nathan'ın üstlendiği film, korku sinemasına maneviyat ve aile temalarını ustaca harmanlayan bir üslup getiriyor.

Türkiye distribütörlüğünü Sugarworkz ve Taff Pictures'ın üstlendiği yapım, 21 Kasım'da vizyona girecek.

Hz. İsa'nın gençlik dönemindeki doğaüstü güçlerini keşfetmesini ve bu keşif sürecinde yaşanan içsel çatışmaları ele alan filmde, marangoz Yusuf, Hz. İsa ile Hz. Meryem'e kol kanat geriyor, Hz. İsa'ya rehberlik ederken inancıyla ve kaderiyle sınanıyor.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel
