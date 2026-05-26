Haberler

Nahit & Huma Kabakcı Koleksiyonu'nun eserlerinden oluşan sergi Çekya'da açılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nahit & Huma Kabakcı Koleksiyonu'ndan bağışlanan 65 eser, Çekya'daki Lidice Sanat Koleksiyonu Galerisi'nde 9 Haziran'da açılacak sergiyle sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, 7 Mart 2027'ye kadar ziyaret edilebilecek.

Nahit & Huma Kabakcı Koleksiyonu'ndan (NHK Collection) bağışlanan 65 eserin yer aldığı "NHK Collection for Lidice" sergisi, Çekya'daki Lidice Sanat Koleksiyonu Galerisi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Galeriden yapılan açıklamaya göre, 9 Haziran'da açılacak sergi, 7 Mart 2027'ye kadar ziyaret edilebilecek.

Bağışlanan eserlerin ilk kez kamuyla paylaşılacağı sergi, farklı kuşak ve coğrafyalardan sanatçıları bir araya getirirken koleksiyonun uluslararası vizyonunun genişlemesi hedefleniyor.

Sergide Volkan Aslan, İpek Duben, Işıl Eğrikavuk, Babi Badalov, Sebine Şıhlinskaya, Ara Güler, Ferruh Başağa, Alexander Kosolapov ve Frantisek Burant'ın eserleri de görülebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lidice Anıtı Direktörü Dr. Eduard Stehlik, Lidice Sanat Koleksiyonu Galerisi'nin dayanışma, cömertlik ve hafızayı temsil ettiğini belirterek, NHK Koleksiyonu bağışının ilk kez doğrudan kamuoyuyla buluşturulacağını aktardı.

Koleksiyon temsilcisi Huma Kabakcı da bağışın hem kişisel hem kolektif bir jest olduğunu, eserleri kamusal hafızaya dahil ederek kurumun uluslararası erişimini artırmayı amaçladığını ifade etti.

Serginin küratörlüğünü Miloslav Vorlicek ve Miriam Kulmova üstleniyor.

Kaynak: AA / Özlem Limon
ABD'nin saldırılarıyla ilgili İran'dan açıklama: Ateşkesi bariz şekilde ihlal ettiler

Peş peşe saldırıların ardından savaş başlatacak tehdit geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan CHP'li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne

Şafak vakti gözaltına alınan başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti

Menderes ve dava arkadaşlarının aileleri Dolmabahçe'de
Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'seçim' teklifi: Kazananın elini öpeceğim

Özel'den Kılıçdaroğlu'na yeni teklif: Kazananın elini öpeceğim
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak

Ankara bu iddiayı konuşuyor! Eğer doğruysa CHP'de kaos zirve yapacak
Bülent Arınç'tan 'mutlak butlan' yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı

Arınç'tan CHP'ye mutlak butlan kararına çarpıcı yorum: Bir an önce...
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı

Kılıçdaroğlu ile bayramlaşacaklar mı? DEM Parti kararını duyurdu
Mitingde fenalaşan vatandaşa ilk teşhis Özgür Özel'den: Biraz bilirim bu işleri

Mitingde fenalaşan vatandaşa Özel'den güldüren tepki