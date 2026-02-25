Beypazarı Nezir Derneğinden ramazan yardımı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Nezir Derneği, ramazan yardımı kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı. Dernek, hayırseverlerin destekleriyle bu yardımları gerçekleştirdiklerini duyurdu.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Nezir Derneği, ramazan yardımı kolisi dağıtımına başladıklarını bildirdi.
Dernekten yapılan açıklamada, dernek gönüllüleri olarak hayırseverlerin kendilerine emanet ettiği ramazan kolilerini, ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıkları belirtildi.
Açıklamada, şunları kaydedildi:
"Allah hayır sahiplerinden ve hayra vesile olanlardan razı olsun. Bu ramazan ayında da ihtiyaç sahibi aileleri gözetlemeyi sürdürüyoruz. Nezir Derneği olarak hayra adanmış gönüllülerin iyiliğini paylaşıyoruz."
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak