New York'tan Sosyal Medya Şirketlerine Ruh Sağlığı Davası

New York yönetimi, gençlerin ruh sağlığını olumsuz etkilediği gerekçesiyle Facebook, Instagram, TikTok ve YouTube'a dava açtı. Davada sosyal medya platformlarının gençlerde bağımlılık ve psikolojik sorunlar yarattığı iddia ediliyor.

ABD'nin New York kentinde yerel yönetim, Facebook, Instagram, TikTok ve Youtube'un aralarında bulunduğu büyük sosyal medya platformlarına, gençlerin ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri gerekçesiyle dava açtı.

The Hill gazetesinin haberine göre, kent yönetimi tarafından açılan davada şirketlerin gençler arasındaki etkileşimi artırma çabalarının gençlerin ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığı savunuldu.

New York yönetimi, davalı olarak Facebook, Instagram, TikTok ve YouTube platformları ile bu platformların bağlı olduğu şirketlerin gösterildiği dilekçede, şirketleri platformlarını gençlere "ciddi zarar verdiğini bilmelerine rağmen" bu şekilde tasarlayıp pazarladıkları gerekçesiyle ihmalkarlıkla suçladı.

Mahkeme heyetine sunulan 327 sayfalık dava dilekçesinde, "Gençler bahsi geçen platformlara kitlesel şekilde bağımlı hale gelmiş durumda. Bu durum okulların işleyişini ciddi şekilde sekteye uğratmakta ve gençlere psikolojik destek sağlayan kent yönetimleri, okullar ve kamu hastaneleri üzerine büyük yük getirmektedir." ifadesi kullanıldı.

Dilekçede, "Platformlar, aralarında New York'lu gençlerin de bulunduğu binlerce çocukta depresyon, anksiyete, yeme bozuklukları, kendine zarar verme ve intihar eğilimlerini tetiklemiştir." denildi.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
