New York'taki iki hastane önünde 7 binden fazla hemşirenin grevi devam ediyor
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ABD'nin New York'ta iki büyük sağlık kuruluşunda çalışan ve sayıları 7 bini aşan hemşire ve sağlık çalışanı, personel yetersizliği ve düşük maaşları protesto amacıyla greve gitti.
ABD'nin New York'ta iki büyük sağlık kuruluşunda çalışan ve sayıları 7 bini aşan hemşire ve sağlık çalışanı, personel yetersizliği ve düşük maaşları protesto amacıyla greve gitti. Manhattan'daki Mount Sınai ve Bronx'taki Montefiore Tıp Merkezi önünde toplanan sağlık görevlileri, NewYork Eyaleti Hemşireler Birliği (NYSNA) sendikasının düzenlediği greve destek verdi.
Kaynak: AA / Fatih Aktaş - Güncel