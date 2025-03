New York'ta Müslüman Polislerden İftar Yemeği ve Ödül Töreni

- New York Polis Teşkilatı'ndaki Müslüman polisler, iftar yemeğinde bir araya geldi

İftarın ardından 5'i NYPD polisi 6 Türk'e ödül verildi

NEW YORK - New York Polis Teşkilatı bünyesinde görev yapan Müslüman polisler, geleneksel iftar programında buluştu. İftar yemeğinin ardından 5'i NYPD bünyesinde görev yapan Türk kökenli polis olmak üzere toplam 6 Türk'e ödül verildi.

New York Müslüman Polisler Derneği tarafından her yıl düzenlenen iftar yemeği, bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleştirildi. New York Polis Teşkilatında görevli Müslüman polisler, New York Polis Merkezi'nde düzenlenen iftarda bir araya geldi. Programa polislerin yanı sıra aileleri, toplum liderleri ve diplomatlar olmak üzere yaklaşık 800 kişi katıldı. Programın onur konukları arasında Türkiye'nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal da yer aldı.

Program, Kur'an tilaveti ve dualarla başladı. New York Müslüman Polisler Derneği Başkan Yardımcısı Türk komiser Ali Hammutoğlu misafirlere Kur'an okudu. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte salondaki yüzlerce kişi orucunu açtı. New York Müslüman Polisler Derneği Başkanı Waheed Akhter yaptığı konuşmada, iftar organizasyonunun sadece bir dini ritüel değil, aynı zamanda farklı etnik ve kültürel kimliklerin bir araya geldiği, dayanışma ve kardeşliğin pekiştiği önemli bir etkinlik olduğunu ifade etti.

Türk kökenli polislere ödül

İftar yemeğinin ardından bazı isimlere polis teşkilatındaki hizmetleri ve topluma katkıları dolayısıyla plaketleri takdim edildi. Ödül töreninde 5'i NYPD bünyesinde görev yapan Türk kökenli polis olmak üzere toplam 6 Türk'e ödül verildi. Başarı ödülünü alan SWAT Timi Amiri Kenan Akaydın, "17 senedir New York Polis Teşkilatında çalışıyorum. Şu anda SWAT Timinde amirim. Bu akşam Müslüman polisler ve Türkler hepimiz geldik iftarımızı açmak için. Aynı zamanda bu gece bir ödül verdiler benim içim. Herkesin Ramazan'ı mübarek olsun" diye konuştu.

Gecede onur ödülüne layık görülen polis memuru İlknur Hüyük, "62. karakola bağlı okul geçit görevlisiyim. New York Polis Teşkilatında 9 yıldır görev yapıyorum. Bu akşam MOS tarafından onur ödülüne layık görüldüm. Çok gurur verici, onurluyum, mutluyum, gururluyum" dedi.

Ödül alan diğer Türk isimler ise polis memuru Ertan Kuluğ, polis memuru Emir Salman, trafik amiri Emre Mergen, toplum lideri Mücahit Kocakoç oldu.

NYPD'de görev yapan bir kısım Türk kökenli polis memurları ile fotoğraf çektiren Başkonsolos Yazal, ödül alan polisleri tebrik etti.