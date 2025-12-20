Mevlana New York'ta "Aşkın Yürüyüşü" adlı etkinlikle anıldı

NEW Mevlana Celaleddin Rumi'nin 752. vuslat yıl dönümünde, New York'un dünyaca ünlü sanat merkezi Broadway'de "Aşkın Yürüyüşü" (March of Love ) adı altında anma etkinliği düzenlendi.

Broadway'deki Symphony Space'te, Türk Hava Yolları'nın (THY) katkısı ve New York Türk Amerikan Sanat Derneği (TAASNY) işbirliğiyle düzenlenen konserde, Şef Gürer Aykal yönetimindeki Manhattan Sinfonietta orkestrası eşliğinde klasik müzik icra edildi, ilahiler söylendi.

New York civarındaki pek çok Amerikalı sanatseverin katıldığı etkinlikte semazenler, yüzyıllar öncesine dayanan "Sema" ritüelini uluslararası izleyici kitlesine sundu.

Gecenin ilk bölümde Wolfgang Amadeus Mozart'ın eserlerinden oluşan bir klasik müzik seçkisi, Şef Aykal yönetiminde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ödüllü piyanist Can Çakmur da Mozart'ın Do Majör 21 Numaralı Piyano Konçertosu'nu yorumladı. Bölüm sonunda THY yetkilileri ve çalışanları, geceye katkı sağlayan tüm sanatçılara atfen Çakmur'a çiçek takdim etti.

Konserin Rumi'ye ayrılan ikinci bölümünde, sanatçı Ömer Faruk Tekbilek'in Manhattan Sinfonietta orkestrası eşliğinde okuduğu ilahiler beğeni topladı.

Tekbilek, konserde orkestra şefi Aykal tarafından yeniden orkestrasyonu yapılan iki imza eserini de seslendirdi.

Konserde, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Semazenleri tarafından yapılan sema gösterisi yerli ve yabancı konuklar tarafından ilgiyle izlenirken, gecede aynı zamanda Rumi'nin hayatına ilişkin anlatı ve performanslara yer verildi.

"Böyle bir gecede yer aldığım için çok mutluyum"

Geceyle ilgili duygularını ifade eden Tekbilek, " Mevlana'yı anmak için düzenlenen böyle bir gecede yer aldığım ve bu etkinliğin bir parçası olduğum için çok mutluyum." dedi.

Tekbilek, Mevlana'nın mesajlarını Amerikan toplumuyla paylaşmanın kendisi için "şeref kaynağı" olduğunu belirterek, "Hepimiz bir ruhtanız, sıkıntılarımız, isteklerimiz hep aynı." diye konuştu.

THY New York Müdürü Emre İsmailoğlu, bu tarz etkinliklere destek vererek ABD ve Türkiye arasındaki bağları güçlendirmeyi ve ABD'den Türkiye'ye ziyaret sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

İsmailoğlu, Türkiye'ye düzenlenen tanıtım gezileri arasında Konya ve Mevlana türbesinin de olduğunu belirterek, "Şu anda ABD genelinde 14 noktaya uçmaktayız, yapılan çeşitli tanıtımlarla bu sayı her sene artarak devam etmekte." dedi.

New York Başkonsolusu Büyükelçi Ahmet Yazal da etkinliğe yüksek bir katılım olduğunu belirterek, "Sadece Türk toplumu değil, bu akşam burada Amerikan toplumunun da konuya ilgi duyan pek çok üyesi bulunuyor." diye konuştu.

Gecede emeği geçen kuruluşlar TAASNY ve THY'ye teşekkür eden Yazal, "sembol haline gelmiş" ve Türkiye'yi Amerikan toplumuna tanıtan bu tarz etkinliklerin çoğalması temennisini dile getirdi.