Haberler

Mevlana New York'ta "Aşkın Yürüyüşü" adlı etkinlikle anıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mevlana Celaleddin Rumi'nin 752. vuslat yıl dönümünde New York'ta düzenlenen 'Aşkın Yürüyüşü' etkinliğinde klasik müzik ve sema gösterileri ile Rumi anıldı. Etkinlikte sanatçılar, Türk Hava Yolları'nın katkısıyla bir araya geldi.

NEW Mevlana Celaleddin Rumi'nin 752. vuslat yıl dönümünde, New York'un dünyaca ünlü sanat merkezi Broadway'de "Aşkın Yürüyüşü" (March of Love ) adı altında anma etkinliği düzenlendi.

Broadway'deki Symphony Space'te, Türk Hava Yolları'nın (THY) katkısı ve New York Türk Amerikan Sanat Derneği (TAASNY) işbirliğiyle düzenlenen konserde, Şef Gürer Aykal yönetimindeki Manhattan Sinfonietta orkestrası eşliğinde klasik müzik icra edildi, ilahiler söylendi.

New York civarındaki pek çok Amerikalı sanatseverin katıldığı etkinlikte semazenler, yüzyıllar öncesine dayanan "Sema" ritüelini uluslararası izleyici kitlesine sundu.

Gecenin ilk bölümde Wolfgang Amadeus Mozart'ın eserlerinden oluşan bir klasik müzik seçkisi, Şef Aykal yönetiminde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ödüllü piyanist Can Çakmur da Mozart'ın Do Majör 21 Numaralı Piyano Konçertosu'nu yorumladı. Bölüm sonunda THY yetkilileri ve çalışanları, geceye katkı sağlayan tüm sanatçılara atfen Çakmur'a çiçek takdim etti.

Konserin Rumi'ye ayrılan ikinci bölümünde, sanatçı Ömer Faruk Tekbilek'in Manhattan Sinfonietta orkestrası eşliğinde okuduğu ilahiler beğeni topladı.

Tekbilek, konserde orkestra şefi Aykal tarafından yeniden orkestrasyonu yapılan iki imza eserini de seslendirdi.

Konserde, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Semazenleri tarafından yapılan sema gösterisi yerli ve yabancı konuklar tarafından ilgiyle izlenirken, gecede aynı zamanda Rumi'nin hayatına ilişkin anlatı ve performanslara yer verildi.

"Böyle bir gecede yer aldığım için çok mutluyum"

Geceyle ilgili duygularını ifade eden Tekbilek, " Mevlana'yı anmak için düzenlenen böyle bir gecede yer aldığım ve bu etkinliğin bir parçası olduğum için çok mutluyum." dedi.

Tekbilek, Mevlana'nın mesajlarını Amerikan toplumuyla paylaşmanın kendisi için "şeref kaynağı" olduğunu belirterek, "Hepimiz bir ruhtanız, sıkıntılarımız, isteklerimiz hep aynı." diye konuştu.

THY New York Müdürü Emre İsmailoğlu, bu tarz etkinliklere destek vererek ABD ve Türkiye arasındaki bağları güçlendirmeyi ve ABD'den Türkiye'ye ziyaret sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

İsmailoğlu, Türkiye'ye düzenlenen tanıtım gezileri arasında Konya ve Mevlana türbesinin de olduğunu belirterek, "Şu anda ABD genelinde 14 noktaya uçmaktayız, yapılan çeşitli tanıtımlarla bu sayı her sene artarak devam etmekte." dedi.

New York Başkonsolusu Büyükelçi Ahmet Yazal da etkinliğe yüksek bir katılım olduğunu belirterek, "Sadece Türk toplumu değil, bu akşam burada Amerikan toplumunun da konuya ilgi duyan pek çok üyesi bulunuyor." diye konuştu.

Gecede emeği geçen kuruluşlar TAASNY ve THY'ye teşekkür eden Yazal, "sembol haline gelmiş" ve Türkiye'yi Amerikan toplumuna tanıtan bu tarz etkinliklerin çoğalması temennisini dile getirdi.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
Savcılığa ifade veren Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Suç işlemedim

Sadettin Saran'dan olay yaratacak ilk sözler: Başkaları gibi kaçmayız
Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isme daha yakalama kararı
Murat Övüç tutuklandı

Murat Övüç tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran serbest bırakıldı

İfadeye çağrılan Sadettin Saran için karar
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Tükendim
Kübra Par, Alevilerle ilgili sözlerinden dolayı özür diledi

Kübra Par, Alevileri ayaklandıran sözleri için geri adım attı
Bakan Kurum duyurdu! İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne geçerli başvuru sayısı

Bakan Kurum duyurdu! İşte 500 bin konutta geçerli başvuru sayısı
Sadettin Saran serbest bırakıldı

İfadeye çağrılan Sadettin Saran için karar
Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe oturdu

Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe oturdu
UEFA'dan Galatasaray'a ceza

UEFA'dan Galatasaray'a çifte ceza
Oğlunun gözü önünde amcasının kızları tarafından darbedildi

Kuzen dehşeti! Amcasının kızları tekme ve yumruklarla saldırdı
Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok

Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
Biri bu rezalete dur desin: Yayını izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Rezilliğe bakın: Yayını izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
2.5 saat ifade veren Sadettin Saran'a yöneltilen suçlamalar

İşte 2.5 saat ifade veren Sadettin Saran'a yöneltilen suçlamalar
Tutuklanan ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci, yeniden adliyede

Tutuklanan ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci yeniden adliyede
title