Haberler

New York'ta bir kilisede meydana gelen patlama sonucu 5 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin New York eyaletindeki Boonville kasabasında bir kilisede meydana gelen patlamada 5 kişi ağır yaralandı. Patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığı tespit edildi ve kilisenin yapısının ağır hasar gördüğü bildirildi.

ABD'nin New York eyaletine bağlı Boonville kasabasında bir kilisede, gaz kaçağından kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucu 5 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

Fox News kanalının haberine göre, kilise yetkilileri, yerel saatle 10.30'dan hemen önce "bariz gaz kaçağı" ihbarıyla ilk müdahale ekiplerini aradıklarını belirtti.

New York polisi, ön incelemeye göre kilisenin bodrum katında 4 kişinin bulunduğunu, ısıtma sisteminin devreye girmesiyle patlamanın meydana geldiğini söyledi.

Yetkililer, biri itfaiyeci olmak üzere 5 kişinin hastaneye kaldırıldığını, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğunu açıkladı.

Eyalet polisi, kilisenin ağır ve onarılamaz düzeyde hasar gördüğünü, yapının küle döndüğünü ifade etti.

Kaynak: AA " / " + Damla Delialioğlu -
Türkiye güne operasyonla başladı! Çok sayıda gözaltı var

Türkiye güne yine operasyonla başladı! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı

Kızını gören, "Babasının aynısı" dedi
Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti

Nefes kesen görüntüler Türkiye'de çekildi
Kenan Yıldız, RAMS Park'ta ayakta alkışlandı

Maça damga vuran o an
Türkiye'nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı

Türk devinde üretim acilen durduruldu, fabrika satışa çıkarıldı
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı

Kızını gören, "Babasının aynısı" dedi
DMM: CİMER'de 90 bin kişinin görev yaptığı iddiası doğru değildir

CİMER'le ilgili ortalığı karıştıran "90 bin" iddiası! Açıklama geldi
Mahsun J dizisi sona erdi

Hayranları merak içindeydi! Beklenen açıklamayı yaptı