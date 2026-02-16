Haberler

New York Belediyesi, İsrail'e dron tedarik eden şirketi Donanma Tersanesi'nden çıkardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani yönetimi, İsrail'e insansız hava aracı sağlayan Easy Aerial şirketinin Brooklyn Donanma Tersanesi'ndeki faaliyetlerine nokta koydu. Belediyenin kararının ardından şirketle kira sözleşmesi yenilenmedi.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani yönetiminin göreve başlamasının ardından, İsrail'e sınır gözetleme amaçlı insansız hava aracı (İHA) ve dron sağladığı belirtilen Easy Aerial adlı şirketin, belediyeye ait Brooklyn Donanma Tersanesi'ndeki faaliyetlerine son verildiği bildirildi.

New York Post gazetesinin haberine göre, Mamdani yönetiminin göreve gelmesinden yaklaşık altı hafta sonra, sanayi kompleksini yöneten Brooklyn Donanma Tersanesi Geliştirme Şirketi (BNYDC), dron üreticisi Easy Aerial ile kira sözleşmesini uzatmama kararı aldı.

New York Belediye Meclisi üyesi Lincoln Restler, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Şirketin tersaneden ayrıldığı bilgisini paylaşan Restler, BNYDC'nin geçen ay kira sözleşmesini yenilememe konusunda "doğru" karar verdiği değerlendirmesinde bulundu.

Restler, "Bu kamu varlığı, savaş silahlarına dönüştürülen İHA'ları üreten şirketlere alan kiralamamalıdır." ifadesini kullandı.

Easy Aerial'ın başkanı Ivan Stamatovski ve New York Belediyesi sorulara henüz yanıt vermedi.

BNYDC sözcüsü Claire Holmes ise sözleşmenin yenilenmeme sebebinin "operasyonel ve kampüs uyum konularıyla ilgili ticari nedenlerden" kaynaklandığını savundu.

Holmes, "Diğer tüm ev sahipleri gibi, biz de sözleşme şartlarına ve kampüs politikalarına uyum temelinde yenileme kararlarını değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Söz konusu gelişmeler, Mamdani'nin 1 Ocak'ta belediye başkanı olarak yemin etmesinin ardından Belediyedeki yönetim anlayışının değiştiğine işaret ediyor.

Easy Aerial'in faaliyetleri, son dönemde Brooklyn'deki aktivist grupların protestolarına konu olmuştu.

"Demilitarize Brooklyn Navy Yard" adlı grup, şirkete yönelik protesto gösterileri düzenleyerek, İsrail'e teknoloji sağlayan firmaların bölgeden çıkarılmasını talep etmişti."

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
Feti Yıldız'dan 'Umut hakkı' açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak

Öcalan'a umut hakkıyla ilgili MHP'den çok kritik mesaj
Arda Kural sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafta son haliyle dikkat çekti

Yerli Leonardo Dicaprio'nun yeni halini görünce inanamayacaksınız
Boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçaklayıp, sonra babasını aramış

Kayseri'de vahşet! Önce katletti sonra "Kızını kestim, gel al" dedi
Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay: Şaka sandım, hala şoktayım

Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay
Victor Osimhen, yarın Galatasaray tarihine geçebilir

Yarın Galatasaray tarihine geçebilir
İran istihbaratı duyurdu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar

Gizli anlaşma ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar