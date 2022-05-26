New York'ta George Floyd gösterisi - Haberler

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New York'ta George Floyd gösterisi

AA - Lokman Vural Elibol - Güncel
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ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd'un ölümünün üzerinden iki yıl geçti.

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd'un ölümünün üzerinden iki yıl geçti. "Black Lives Matter" (Siyahların Hayatı Değerlidir) hareketinin üyeleri, Floyd'un ölümünün ikinci yıl dönümünde Manhattan'daki Union Meydanı'nda bir araya gelerek gösteri düzenledi.

AA / Lokman Vural Elibol - Güncel

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