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New York'ta 30 Katlı Bina Çökme Tehlikesi Nedeniyle Tahliye Edildi

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ABD'nin New York kentinde inşaatı süren 30 katlı bir bina, çökme riski nedeniyle tahliye edildi. Bina, Manhattan'da Grand Central Terminali yakınında bulunuyor.

NEW YORK, 8 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde çökme riski taşıyan bina, 7 Temmuz 2026.

Yetkililer, ABD'nin New York kentinde inşaatı süren yüksek katlı bir binanın çökme riski taşıdığını bildirdi. Söz konusu bina, salı günü tahliye edildi.

Bir zamanlar Pfizer ilaç şirketine ev sahipliği yapan 30 katlı bina, Manhattan Midtown'daki 42. Cadde üzerinde, Grand Central Terminali'nin yakınında bulunuyor. (Fotoğraf: Zhang Fengguo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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