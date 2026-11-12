New York'ta çöken binada 2 kişi öldü, en az 10 yaralı hastaneye kaldırıldı

New York'ta çöken binada 2 kişi öldü, en az 10 yaralı hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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New York'ta çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, çeşitli derecelerde yaralanan en az 10 kişinin çevredeki hastanelere kaldırıldığını, bunlardan 4'ünün durumunun kritik olduğunu açıkladı.
NEW YORK, 12 Kasım (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde çöken bir binada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükselirken, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu bildirildi.
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani çarşamba günü yaptığı açıklamada çeşitli derecelerde yaralanan en az 10 kişinin çevredeki hastanelere kaldırıldığını ve bunlardan 4'ünün durumunun kritik olduğunu söyledi.
Kaynak: Xinhua