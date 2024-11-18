Üye Girişi
Haberler

New York'ta Bıçaklı Saldırı: 2 Ölü, 1 Yaralı

New York'ta Bıçaklı Saldırı: 2 Ölü, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin New York kentinde Manhattan'da düzenlenen bıçaklı saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Saldırıların sebep olmadan gerçekleştirildiği belirtilirken, 51 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı.

NEW ABD'nin New York kentinde, Manhattan adasının 3 farklı noktasında düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

New York Polis Teşkilatı (NYPD) yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Manhattan'da, 30. Sokak civarında meydana gelen bıçaklı saldırıda iki kişinin öldüğü, bir süre sonra 42. Sokak'ta bir kadının da yine bıçaklı saldırıda yaralandığı belirtildi.

NYPD Dedektif Şefi Joseph Kenny, "Şu an itibariyle, bu saldırıların sebepsiz yere gerçekleştiği, saldırganın sadece (maktullere) yaklaşıp bıçaklarla saldırmaya başladığı görülüyor." dedi.

Saldırıda yaralanan kadının yakın bölgedeki bir hastanede tedavi altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

New York Belediye Başkanı Eric Adams da basın açıklamasında, söz konusu saldırılarla bağlantılı olarak, 51 yaşındaki bir evsiz adamın gözaltına alındığını duyurdu.

Saldırgan New York Türkevi'nin önünde yakalandı

NYPD yetkilileri, iki kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olan bıçaklı saldırının faili olduğu düşünülen zanlının son eyleminden kısa süre sonra Birleşmiş Milletler Genel Merkezi ile New York Türkevi binasının arasında, 1. Cadde ile 46. Sokak'ın kesiştiği bölgede gözaltına alındığını kaydetti.

AA ekibinin çektiği görüntülerde, şüphelinin yakalanması sonrası bölgeye gelen olay yeri inceleme ekiplerinin Türkevi binasının önünü şeritlerle kapattığı ve aynı sokaktaki binalarda bulunan kamera kayıtlarına ulaşmaya çalıştıkları görüldü.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ve BM Daimi Temsilciliği'nin bulunduğu Türkevi'nin ana giriş kapısına yakın bölgede bulunan ve yakalanan şüpheliye ait olduğu bildirilen, bir çanta, iki bıçak ve birkaç çift eldiven inceleme altına alındı.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek

İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Anlaşmadaki Trump detayı dikkat çekici

 Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı

Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme! Komutanlara da soruşturma açıldı

 Yenidoğan Çetesi'nin ilk duruşması sona erdi

Yenidoğan Çetesi'nde duruşma sona erdi
Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim

Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısına tehditler savurdu: Öldüreceğim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Fas Lesotho CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fas Lesotho maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Lihtenştayn San Marino CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Lihtenştayn San Marino maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Dünya Tuvalet Günü ne zaman? 19 Kasım Dünya Tuvalet Günü sözleri ve mesajları! Erkekler Günü ne zaman? Uluslararası Erkekler Günü özleri ve mesajları! Lüksemburg Kuzey İrlanda CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Lüksemburg Kuzey İrlanda maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Uluslar Ligi A ligi nedir, A Ligi'ne çıkınca ne oluyor? Kosova Litvanya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kosova Litvanya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Karadağ'ı yenersek Ulular Ligi A Ligi'ne çıkıyor muyuz? Bulgaristan Belarus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bulgaristan Belarus maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kürek balığı görüldü mü, kürek balığı nerede görüldü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.