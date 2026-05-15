Haberler

New York'ta 43. Türk Günü Yürüyüşü öncesi bayrak töreni

New York'ta 43. Türk Günü Yürüyüşü öncesi bayrak töreni
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NEW ABD'nin New York kentinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayelerinde, Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) koordinasyonunda yarın yapılacak 43. Türk Günü Yürüyüşü öncesi bayrak çekme töreni düzenlendi.

NEW ABD'nin New York kentinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayelerinde, Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) koordinasyonunda yarın yapılacak 43. Türk Günü Yürüyüşü öncesi bayrak çekme töreni düzenlendi.

Wall Street Bowling Green Park'ta düzenlenen bayrak çekme törenine, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal başta olmak üzere diplomatik misyonların temsilcileri, Türk okullarının, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.

Törende, saygı duruşunda bulunulması ve kısa konuşmaların ardından ünlü finans merkezinde Türk bayrağı büyük coşkuyla göndere çekildi.

Milli Savunma Bakanlığına bağlı mehter takımı bayrak çekiminin ardından katılımcılara performans sergiledi.

ABD'de 1981'de Türk diplomatlarının Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilmesine duyulan tepkiyle ilk kez gerçekleştirilen ve o günden bu yana geleneksel olarak sürdürülen Türk Günü Yürüyüşü'nün bu yıl 43'üncüsü yarın New York'ta düzenlenecek.

Türk Günü Yürüyüşü kapsamında mehter takımı, yürüyüş rotasında Türk marşlarını icra edecek. Program çerçevesinde ayrıca Madison Square Park'ta Türk müziğinin sevilen isimleri sahne alacak.

Etkinliklerle, Türkiye'nin tarihi ve kültürel birikimini yansıtan güçlü bir deneyimin sunulması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Islam Doğru
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı

İki ülke anlaşmaya vardı! Ateşkes bir kez daha uzatıldı
'Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı' iddiası! Başsavcılıktan açıklama var

"Vekilin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi

Belçika büyükelçisi Ankara havasında oynadı, Fransa meydan okudu

Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
Ali Yiğit Buruk'un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı

Herkes Okan Buruk'un oğlunun formasında yazan isme takıldı
BAE, İran'ın 'savaşta aktif rol aldılar' yönündeki suçlamalarını reddetti

Körfez ülkesinden İran'a rest! Resmen reddettiler
Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu

Bu sahne yüzünden annesi hastanelik olmuş

Hapis cezasını erteletmek için sürekli doğuran kadın bu kez kaçamadı

Cezaevine girmemek için doğurdukça doğurdu ama yine de kurtulamadı!

Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı

Tarihi zirveye damga vuran an! Şi masadan kalktı, Trump dayanamadı
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi

9 ilde dev operasyon: 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi