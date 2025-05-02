New York'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Gösterileri

ABD'nin New York kentinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla gösteri ve yürüyüş düzenlendi.

New York'ta binlerce kişi 1 Mayıs'ta işçi ve göçmen haklarını savunmak amacıyla sokaklara çıktı.

Başkan Donald Trump'ın bu hakları hedef alan kararlarını protesto eden göstericiler, ellerinde pankart ve bayraklarla bu politikalara karşı seslerini yükseltti.

Çeşitli gösteriler ve yürüyüş yapan katılımcılar, birlik mesajları verirken, çalışanların desteklenmesi taleplerini dile getirdi.

Göstericiler, Trump yönetiminin "yanlışlıkla" El Salvador'a sınır dışı ettiği Kilmar Abrego Garcia'ya ve Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden Filistinli aktivist Mahmud Halil'e desteklerini taşıdıkları dövizlerle ifade ettiler.