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New York'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Gösterileri

New York'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Gösterileri
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1 Mayıs dolayısıyla New York'ta binlerce kişi, işçi ve göçmen haklarını savunmak için sokaklara çıktı. Başkan Trump'ın politikalarını protesto eden göstericiler, birlik mesajları verdi ve destek taleplerini dile getirdi.

ABD'nin New York kentinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla gösteri ve yürüyüş düzenlendi.

New York'ta binlerce kişi 1 Mayıs'ta işçi ve göçmen haklarını savunmak amacıyla sokaklara çıktı.

Başkan Donald Trump'ın bu hakları hedef alan kararlarını protesto eden göstericiler, ellerinde pankart ve bayraklarla bu politikalara karşı seslerini yükseltti.

Çeşitli gösteriler ve yürüyüş yapan katılımcılar, birlik mesajları verirken, çalışanların desteklenmesi taleplerini dile getirdi.

Göstericiler, Trump yönetiminin "yanlışlıkla" El Salvador'a sınır dışı ettiği Kilmar Abrego Garcia'ya ve Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden Filistinli aktivist Mahmud Halil'e desteklerini taşıdıkları dövizlerle ifade ettiler.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
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