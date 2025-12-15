Haberler

Sidney'de Yaşanan Silahlı Saldırı Sonrası New York'ta Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Sidney'deki Hanuka kutlamalarına düzenlenen silahlı saldırının ardından, New York'ta yapılan Hanuka etkinlikleri ve sinagoglar çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Polis, New York'un beş bölgesinde herhangi bir tehdit olmadığını açıkladı ancak ek güvenlik önlemleri alındığını duyurdu.

NEW YORK, 15 Aralık (Xinhua) -- Avustralya'nın Sidney kentinde bulunan Bondi Plajı'ndaki Hanuka kutlamalarına katılanlara yönelik düzenlenen toplu silahlı saldırı olayının ardından ABD'nin New York kenti, Hanuka etkinliklerine yönelik ve sinagoglar çevresinde alınan güvenlik önlemlerini artırdı.

New York Polis Komiseri Jessica Tisch pazar günü düzenlenen basın toplantısında, Sidney'deki saldırı ile New York arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığını ve New York'un beş bölgesinde düzenlenen etkinliklere yönelik kayda değer bir tehdit alınmadığını söyledi.

Tisch buna karşın New York Polis Departmanı'nın her ihtimale karşı ek polis memurları konuşlandırdığını ve ek kaynaklarını seferber ettiğini belirtti.

Yetkili, "Duruma göre daha fazla üniformalı polis, özel devriyeler, ağır silahlı ekipler, kamu işleri memurları, terörle mücadele birimleri ve bomba imha ekipleri göreceksiniz. New Yorkluların güvenliğini sağlamak için elimizdeki tüm kaynakları seferber ediyoruz" dedi.

