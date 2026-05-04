New York'ta Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması'nın üçüncüsü düzenlendi

NEW ABD'de New York Din Hizmetleri Ataşeliği tarafından, bölge camilerinde eğitim gören öğrenciler arasında bu yıl üçüncü defa Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

New Jersey'deki Murat Camii ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, New York Başkonsolosluğundan Muavin Konsolos Abdulsamet Korkusuz, New York Din Hizmetleri Ataşesi Ali Tos, din görevlileri, dernek başkanları ve çok sayıda aile katıldı.

New York, New Jersey ve Connecticut gibi eyaletlerdeki Türk camilerinde eğitim gören çocukların kabiliyetlerini sergilediği organizasyon vesilesiyle farklı eyaletlerden Türk aileler bir araya gelirken, söz konusu etkinlik çerçevesinde kız ve erkek çocuklar ayrı gruplar halinde yarıştı.

Gün boyu süren elemeler sonucu erkekler kategorisinde, New Haven Diyanet Camii öğrencisi Ömer Faruk Umar birinci, Murat Camii öğrencisi İsa Malik Koç ikinci, Long Island Mevlana Camii öğrencisi Abdullah Ertem üçüncü oldu.

Kızlar kategorisindeki yarışta ise, New Haven Diyanet Camii öğrencisi Berra Nisa Umar birinci, Queens Mimar Sinan Camii öğrencisi Eslem Kabataş ikinci ve Murat Camii öğrencisi Beyza Karagöz üçüncü seçildi.

New York Din Hizmetleri Ataşesi Tos, ABD'nin farklı eyaletlerine dağılmış aileleri aynı ortamda ve iklimde buluşturan yarışmanın, aynı zamanda yeni nesillerin "Kur'an ile bağlarını kuvvetlendirmeyi, milli, manevi ve kültürel kimlik aidiyetlerini pekiştirmeyi, anadil, inanç ve medeniyet değerleriyle irtibatlarını canlı tutmayı" amaçladığını belirtti.

Tos, "Üçüncü kez düzenlenerek gelenekselleşme yolunda önemli bir aşamaya ulaşan organizasyonumuz, ABD'de yaşayan çocuklar, aileler ve kurumlar arasında tanışma, kaynaşma, tecrübe paylaşımı, ortak toplumsal kapasitenin görülmesi ve gelecek nesillere yönelik ortak farkındalığın güçlenmesine önemli katkılar sunuyor." dedi.

Yarışmaya katılan tüm öğrenciler çeşitli hediyelerle ödüllendirilirken, program misafirlere yapılan ikramlarla sona erdi.