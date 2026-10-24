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New York Belediye Başkanı Mamdani, erken oy kullanıp New Yorkluları sandığa çağırdı

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New York'ta 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri için erken oy kullanma işlemleri başladı ve Belediye Başkanı Zohran Mamdani oyunu kullandı. Mamdani, New Yorkluları sandığa giderek tercihlerini ortaya koymaya çağırdı; eyaletteki erken oy işlemleri 1 Kasım'a kadar sürecek.

NEW ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri yaklaşırken erken oy kullanma işlemlerinin başladığı New York'ta, Belediye Başkanı Zohran Mamdani oyunu kullandı.

3 Kasım'da gerçekleştirilecek Kongre ara seçimleri için geri sayım sürerken, New York da dahil bazı eyaletlerde bugün erken oy kullanma işlemleri başladı.

New York Belediye Başkanı Mamdani, sabah Metropolitan Sanat Müzesi'nde oy kullanma işlemleri başladıktan kısa bir süre sonra oyunu kullandı ve New Yorkluları seçim sürecine katılmaya çağırdı.

Tüm New Yorkluları sandığa giderek tercihlerini ortaya koymaya davet eden Mamdani, oyunu kullandıktan sonra "Tüm New Yorklular bu deneyimi yaşayacak." dedi.

Eyaletteki erken oy kullanma işlemleri 1 Kasım'a kadar sürecek.

Kaynak: AA
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