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New York Başpiskoposluğu 1300 kişilik istismar davasında 800 milyon dolar ödeyecek

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New York Başpiskoposluğu, yaklaşık 1300 kişinin cinsel istismara uğradığı gerekçesiyle açılan davalarda 800 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Başpiskopos Ronald Hicks uzlaşmayı doğruladı; anlaşma 6 Kasım haftası imzalandığında yürürlüğe girecek.

ABD'deki New York Başpiskoposluğu, yaklaşık 1300 kişinin cinsel istismara uğradığı gerekçesiyle açılan davalarda varılan uzlaşma sonucu 800 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Avukatların yaptığı açıklamada, yaklaşık 1300 kişinin cinsel istismara uğradıkları gerekçesiyle açtıkları davalarda New York Başpiskoposluğu ile uzlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, uzlaşmaya varılması sonucu başpiskoposluğun 800 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

New York Başpiskoposu Ronald Hicks de yaptığı yazılı açıklamada, avukatların uzlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamasını doğruladı.

Hicks, uzlaşma anlaşmasının 6 Kasım haftası imzalandığında yürürlüğe gireceğini kaydetti.

ABD'deki en büyük Katolik kurumlarından Los Angeles Başpiskoposluğu, 2024'te 1300'den fazla cinsel istismar davası için toplam 880 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
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