NEVÜ'de gazetecilere ayrımcılık skandalı! Davetiyeleri olmalarına rağmen içeri alınmadılar

Nevşehir Valiliği tarafından NEVÜ konferans salonunda Turizm Haftası Kutlama Programı için Nevşehir'deki bütün basın mensuplarına katılım sağlamaları için bizzat davetiyeleri dağıtıldı. Saat 14.00'da başlayacak olan kutlama programına davetiyeleri ile birlikte katılmak üzere giden TİGAD Nevşehir İl Temsilcisi ve CT Haber Genel Yayın Yönetmeni Can Taşkın ve ekibi, güvenlik görevlileri tarafından salona alınmayarak binadan çıkarılmaya çalışıldı.

"BÖYLE EMİR VERİLDİ"

Programın yapılacağı salonun önünde gerçekleşen konuşmada TİGAD Nevşehir İl Temsilcisi Can Taşkın, güvelik görevlilerine böyle bir haklarının olmadığını söylerken, görevliler ise emir verildiğini ve bu emre uymak zorunda olduklarını söylediler.

VALİ'Yİ ARADILAR

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i arayarak Valiliğin davetlisi olarak geldiklerini ancak Rektör Semih Aktekin'in emri ile programa alamayacaklarını ve burayı terk etmesi gerektiğini söylediğini belirten Can Taşkın'a, Vali Becel konu ile ilgilenerek geri dönüş yapacağını söyledi. Ancak güvenlik görevlileri ile uzun süren tartışmaya rağmen Vali Becel'den herhangi bir arama gelmedi.

YERLEŞKEDEN AYRILMAK ZORUNDA KALDILAR

TİGAD Nevşehir İl Temsilcisi Can Taşkın programın önemi ve dışardan gelen özellikle öğrencileri de düşündüğünü belirterek farklı bir hadise ile kentin adını lekelememek üzere güvenlik görevlileri eşliğinde önce binadan, ardından da NEVÜ yerleşkesinden zorla ayrılmak zorunda kaldı.

DERNEK BAŞKANI GEÇGEL'DEN AÇIKLAMA

TİGAD Başkanı Okan Geçgel, Nevşehir'de TİGAD üyesi gazetecilerin Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi'ndeki (NEVÜ) Turizm Haftası programına, rektörlüğün keyfi kararı ile alınmamasını kınayan bir mesaj yayımladı. Okan Geçgel'in mesajı şöyle: "TİGAD olarak Nevşehir'de yaklaşık 1 ay önce bir skandala tanık olmuştuk. Düzenlediğimiz Dijital Medya Çalıştayı, bir siyasi partinin il başkanının talimatı ile engellenmeye çalışıldı. Bunun sebebi, TİGAD Nevşehir İl Temsilcimiz Can Taşkın'ın, il başkanlığında yaşanan bazı skandalları gündeme getirmesiydi. Yani mesleğini yapan İl Temsilcimiz, adeta cezalandırılıyordu. Tüm engellemelere rağmen beklenenin üzerinde bir katılımla çalıştayımızı yaptık. Ayrıca, Nevşehir'in şanını ve misafirperverliğini tüm ülkeye duyurduk; bizi engellemeye çalışan siyasilerin pervasızlığını da yüzlerine vurduk. Bizi engelleyemediler!"