NEVÜ'de aşure dağıtımı yapıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ), muharrem ayı ve Kerbela şehitleri anısına aşure dağıtımı yapıldı.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, NEVÜ Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü, "Kerbela şehitlerinin izinde" programı düzenledi.

Program kapsamında üniversite yerleşkesinde oluşturulan stantta aşure dağıtıldı.

NEVÜ Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, muharrem ayının, Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edildiği bir yas ayı olduğunu belirterek, "Ehli Beyt sevgisiyle dolu yüreklerin acısını paylaşıyoruz. Bu aşure ibadetinin, ortak değerlerimiz etrafında kardeşliğimizi pekiştirmesini temenni ediyoruz." dedi.

Programa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bayram Deviren ve Prof. Dr. Mutluhan Akın, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu, Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. İlgar Baharlu, Türk Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek, akademisyenler, idari personel, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.