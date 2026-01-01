Nevşehir ve Kırşehir'de okullar 1 gün tatil edildi

NEVŞEHİR ve Kırşehir'de yoğun buzlanma ve don olacağı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Nevşehir ve Kırşehir'de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezleri beyaza büründü. Her iki ilde de hava sıcaklıklarının sıfırın altında eksi derecelere düşeceği, yoğun buzlanma ve don olacağı nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Nevşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojik değerlendirmelere göre; ilimizde 2.1.2026 Cuma günü hissedilen hava sıcaklığının eksi 15 derece seviyelerine kadar düşmesinin beklendiği, mevcut kar örtüsüne ilave olarak gerçekleşen kar yağışıyla birlikte yarın gün boyunca kuvvetli don ve buzlanma hadiselerinin etkili olabileceği tahmin edilmektedir. Yine meteorolojik veriler doğrultusunda; ulaşımda aksamalar gibi hususlar; oluşması muhtemel riskler kapsamında değerlendirildiğinden, hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla; öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an Kurslarında 2 Ocak 2026 Cuma günü bir (1) gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kamu kurum ve kuruluşlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ile anaokuluna devam eden ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

KIRŞEHİR'DE OKULLAR TATİL

Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "Meteorolojik verilere göre; ilimiz genelinde 2 Ocak 2026 Cuma günü hava sıcaklıklarının eksi 16 dereceye kadar düşeceği, buna bağlı olarak yoğun buzlanma ve don olayının etkili olacağı tahmin edilmektedir. Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; 2 Ocak 2026 Cuma günü tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında (yaygın eğitim merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, Kur'an kursları, özel eğitim kursları vb. dahil) Valiliğimiz kararıyla bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelimiz ile anaokulu, kreş ve ilkokul çağında çocuğu olan kadın personelimiz de (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir) 2 Ocak 2026 Cuma günü bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.