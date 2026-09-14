Nevşehir Valisi Kök'ten yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kök, mesajında, eğitimin, bilgi ve teknolojinin hızla geliştiği dünyada çocukları geleceğe hazırlayan en güçlü unsurların başında geldiğini belirtti.

Bilgiye ulaşabilen, çağın gereklerini kavrayabilen donanımlı nesiller yetiştirmenin toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Kök, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Eğitim-öğretim yalnızca akademik bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir süreç değil, aynı zamanda milli ve manevi değerlerimizin, vatan ve millet sevgimizin, ahlaki sorumluluklarımızın ve toplumsal dayanışma bilincimizin çocuklarımıza aktarıldığı önemli bir eğitim yolculuğudur. İnanıyoruz ki iyi yetişmiş, özgüvenli, donanımlı ve milli değerlerine bağlı gençlerimiz, ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacak, 'Türkiye Yüzyılı'nın hedeflerine ulaşmasında önemli sorumluluklar üstlenecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, başta kıymetli öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız olmak üzere, sevgili öğrencilerimize ve değerli velilerimize sağlık, huzur ve başarılarla dolu bir eğitim yılı temenni ediyorum."

Kaynak: AA