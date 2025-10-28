Haberler

Nevşehir Merkezli 'Change Araç' Operasyonunda 8 Gözaltı

Nevşehir Merkezli 'Change Araç' Operasyonunda 8 Gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir merkezli olarak düzenlenen 'change araç' operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, trafik kazası ve diğer olaylar sonucu zarar görmüş araçların şasi ve motor numaralarını değiştirerek dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

NEVŞEHİR merkezli 4 ilde polisin düzenlediği 'change araç' operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Nevşehir, İstanbul, Şanlıurfa ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarına karıştıkları, trafik kazası, yangın, deprem sonucu zarar görmüş araçların şasi ve motor numaralarını, aranan, hacizli, yakalamalı veya yurt dışından Türkiye'ye getirilen yabancı plakalı araçlarla değiştirerek haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 8 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada ruhsatsız silah ile trafikte olmayan araç ruhsatı ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin iş yerleri ile iki otoparkta yapılan incelemede, motor ve şasi numaraları usulsüz şekilde değiştirilmiş 9 araç tespit edildi. Gözaltına alınan 8 şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Altay Tankı envantere girdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her ay 8 Altay tankı üretilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
İlk kez test sürüşüne çıktı: İşte TSK'nın çelik yumruğu Altay Tankı

TSK'nın çelik yumruğu ilk kez test sürüşünde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Genç kız memleketindeki geleneği anlattı, duyanlar inanamadı: Ailemin baskısıyla açıldım

Memleketindeki "kız kaçırma" geleneğini duyanlar "yok artık" dedi
Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu: Bu kadar zor olmaması gerekiyor

Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor

Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor
Sadettin Saran takım uçağında! Asensio ile arasında geçen diyaloğa beğeni yağıyor

Aralarındaki diyaloğa beğeni yağıyor
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza

Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza
Sibil Çetinkaya'dan hastane odasından yeni paylaşım: Uzun bir süre daha buradaymışız

10 gündür hastanede! Ateşi düşmüyor ağrıları artıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.