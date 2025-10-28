Nevşehir Merkezli 'Change Araç' Operasyonunda 8 Gözaltı

NEVŞEHİR merkezli 4 ilde polisin düzenlediği 'change araç' operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Nevşehir, İstanbul, Şanlıurfa ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarına karıştıkları, trafik kazası, yangın, deprem sonucu zarar görmüş araçların şasi ve motor numaralarını, aranan, hacizli, yakalamalı veya yurt dışından Türkiye'ye getirilen yabancı plakalı araçlarla değiştirerek haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 8 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada ruhsatsız silah ile trafikte olmayan araç ruhsatı ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin iş yerleri ile iki otoparkta yapılan incelemede, motor ve şasi numaraları usulsüz şekilde değiştirilmiş 9 araç tespit edildi. Gözaltına alınan 8 şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.