Nevşehir'de İHH gönüllülerinden ihtiyaç sahiplerine yardım

Nevşehir İHH İnsani Yardım Derneği, ramazan ayı dolayısıyla il genelindeki ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi ve alışveriş çeki dağıttı. Dernek, hayırseverlerin katkılarıyla ramazan kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Nevşehir İHH İnsani Yardım Derneği gönüllerince il genelindeki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan ayı dolayısıyla yardımda bulunuldu.

İHH gönülleri, kent merkezi, ilçeler, belde ve köylerde tespit edilen ihtiyaç sahiplerine alışveriş çeki ve gıda paketi dağıtımı yaptı.

Dernek başkanı Tuncay Sesli, hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan ramazan kolileri ve alışveriş çeklerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti.

İHH ekiplerinin ulaşılmadık adres bırakılmaması amacıyla gece gündüz demeden çaba harcadıklarını kaydeden Sesli, "Dernek olarak 'İyilik her zaman, her yerde' sloganıyla yılın tüm dönemlerinde ihtiyaç sahiplerinin yüzünü ve gönlünü güldürmek için gayret gösteriyoruz. Bu amaçla yürütülen faaliyetlerimize destek sunan hayırseverlere teşekkür ederiz." dedi.

Sesli, ay boyunca ramazan kolilerinin dağıtımına devam edileceğini, ayrıca yetim çocuklar için bayram kıyafetlerinin de adreslerine teslim edileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
