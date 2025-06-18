Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi
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NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi mezuniyet töreninde Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, sanatın toplumsal dönüşümdeki rolüne vurgu yaparak öğrencilerin mesleki hayatlarında başarı diledi. Programda mezun olan öğrencilere belgeleri verildi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi'nde mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, mezun olan öğrencilere mesleki hayatlarında başarı dileyerek, yükseköğretimin ve sanat eğitiminin toplumlar için önem taşıdığını belirtti.

Sanatın sadece bireysel bir ifade aracı değil, aynı zamanda toplumsal dönüşümün ve estetik bilincin taşıyıcısı olduğunu dile getiren Aktekin, "Sanatçılar, toplumun göremediğini görür, hissedemediğini hissettirir. Bugün mezun olan öğrencilerimizin bu sorumluluğu taşıyarak hem bireysel üretimlerini hem de toplumsal katkılarını sürdüreceklerine yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

Dekan Prof. Dr. Göksun Yener ise güzel sanatlar eğitiminin sadece meslek kazandırmakla kalmadığını, bireyin dünyayı algılayışını dönüştüren bir süreç olduğunu kaydetti.

Program, öğrencilere mezuniyet ve başarı belgelerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Programa, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Kaim, Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Seydi Battal Gazi Karakoç, akademisyenler, ilçe protokolü, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
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